Lucas Hernandez en prison?

Le défenseur du Bayern serait dans de sales draps.

Le quotidien AS annonce que Lucas Hernandez est cité à comparaître en Espagne, et cela en vue d'une incarcération ! « M. Lucas François Bernard Hernández est cité à comparaître devant cette Cour le 19 octobre 2021, à 11 heures du matin, afin d'être personnellement tenu d'entrer volontairement dans un délai de dix jours dans le centre pénitentiaire de son choix », annonce le tribunal correctionnel.

Cette ordonnance aurait été publiée en raison de faits datant de l'époque où le joueur évoluait à l'Atlético Madrid. Une altercation avait opposé Lucas Hernandez à sa compagne, Amelia de la Osa Lorente. Un tribunal de Madrid avait condamné le couple à 31 jours d'intérêt général et une interdiction de s'approcher ou de communiquer pendant six mois. Ce que le couple n'a pas respecté, partant ensemble en lune de miel quelques mois plus tard. Arrêté et condamné par un tribunal correctionnel à un an de prison, Lucas avait demandé à l'époque la suspension ou la modification de sa peine en travaux d'intérêt public. Ce qui n'avait pas été accepté.

Aucun recours n'étant désormais possible, Lucas Hernandez est donc appelé à se rendre en Espagne le 19 octobre et choisir, selon l'ordonnance, l'établissement pénitentiaire de son choix. Reste à savoir désormais si le joueur se rendra à l'audience alors que la question de son emprisonnement devrait y être définitivement tranchée.