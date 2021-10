🎥 Le premier doublé de Smail Prevljak avec la Bosnie

En grande forme, l'attaquant des Pandas a aussi confirmé avec sa sélection.

L'AS Eupen est en tête du championnat après dix journées et, du haut de ses quatre buts et trois assists, Smail Prevljak a grandement contribué à l'excellent début de saison des Pandas. L'attaquant profite également de ses performances en Belgique pour s'installer dans la sélection bosnienne.

Smail Prevljak était titulaire lors des deux rencontres disputées par la Bosnie la semaine dernière et il a inscrit un doublé au Kazakhstan dimanche dernier. Son premier doublé et ses troisième et quatrième buts en sélection.