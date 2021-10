Privé de permis de conduire, Radja Nainggolan réagit : "Je ne suis pas un mauvais garçon, j'essaie de vivre aussi normalement que possible"

Radja Nainggolan était hier l'invité de l'émission Cooke and Verhulst Show sur Vier et il a été question de son retrait de permis de conduire après son excès de vitesse et un test d'alcoolémie positif au volant.

Nainggolan a répondu dans son style habituel, à savoir en haussant les épaules. "Je vais perdre mon permis de conduire pendant encore un mois et demi", a-t-il déclaré. "Ecoutez, ce sont des choses qui arrivent. Suis-je un mauvais garçon ? Pas du tout. Je vis comme une personne normale. Tout le monde boit un peu trop parfois, n'est-ce pas ? Je sors avec mes amis de temps en temps. Je ne vois rien de mal à cela", a souligné le joueur de l'Antwerp. "Ils disent que je suis un modèle pour les enfants etc.. Mais alors je ne dois pas avoir de vie ? Alors je devrais juste m'entraîner et rester à la maison ? J'essaie de vivre aussi normalement que possible. Comme une personne ordinaire faite de chair et de sang. Je suis footballeur et si quelque chose m'arrive, c'est immédiatement dans le journal", a lâché le Ninja.