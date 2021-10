🎥 Un gardien de but exclu après avoir frappé... un coéquipier

L'équipe de Glentoran (Irlande du Nord) menait 2-1 à domicile avant que les visiteurs n'égalisent à dix minutes du terme, suite à une perte de balle de Bobby Burns dans le milieu de terrain.

Une égalisation qui a rendu Aaron McCarey fou de rage. Le gardien de Glentoran s'est alors précipité sur le jeune Bobby Burns, et l'a frappé avant de le traîner par le maillot.

La scène n'a pas échappé à l'arbitre, qui a expulsé McCarey : "Je n'ai jamais vu cela sur un terrain de football", peut-on entendre du commentateur de la BBC, alors que l'entraineur de Glentoran a confirmé qu'il n'y avait pas de problèmes dans son vestiaire qui poufait justifier cela.

BIG TALKING POINT ūüė≤@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction ūüĎČ https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP