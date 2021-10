Bodo/Glimt déculotte l'AS Rome et prend la tête du groupe

Les Norvégiens ont su prendre les Romains à la gorge, en marquant deux buts lors des vingt premières minutes. Après le 3-1 de Botheim, les Romains ont pris l'eau entre la 70e et la 80e minute, en encaissant à trois reprises.

C'est probablement la plus grosse surprise des rencontres de 19 heures. Les Norvégiens de Bodo/Glimt se sont imposés 6-1 face à l'AS Rome de José Mourinho et prennent la première place du groupe.

Dès le début de la rencontre, Bodo a su prendre la Roma à la gorge. Via Botheim et Berg, les locaux menaient déjà par deux buts après vingt petites minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, la réduction du score de Perez laissait croire à un sursaut d'orgeuil des hommes de José Mourinho. Il n'en sera rien.

Moins de dix minutes après le retour des vestiaires, Botheim inscrivait son deuxième but personnel et portait le score à 3-1. Alors qu'à vingt minutes du terme, Solbakken faisait 4-1 pour les locaux, et Pellegrino inscrivait le 5-1 quelques minutes plus tard. A dix minutes du terme, Erik Botheim, encore lui, scellait le score à 6-1 pour les Norvégiens. Auteur de deux buts et de trois passes décisives, Botheim a logiquement été élu homme du match et sera probablement joueur de la semaine en Europa League.

C'est la première fois dans la carrière de José Mourinho que son équipe encaisse six buts en un match.

Grâce à cette victoire, Bodo/Glimt signe un incroyable 7/9 et figure à la première place du groupe. Une unité derrière, l'AS Rome est deuxième, devant le CSKA Sofia et le Zorya Luhansk.