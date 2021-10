David Hubert sur la touche

David Hubert manquera le déplacement à Malines.

Une nouvelle blessure à déplorer pour Francky Dury et Zulte Waregem. David Hubert s'ajoute à la liste des blessés qui comprenait déjà les noms de Bent Sormo, Lasse Vigen et Joost Van Aken. Le milieu de terrain souffre d'une blessure à l'épaule et sera donc absent à Malines, samedi soir.