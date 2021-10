L'analyse d'Edward Still: "Un plan respecté quasiment à la perfection"

Charleroi n'a peut-être pas joué son meilleur match à Seraing, mais Edward Still est ravi de la manière dont ses joueurs ont négocié le déplacement au Pairay.

"On a joué le match qu'il fallait" a estimé Edward Still en conférence de presse, après la victoire des Zèbres à Seraing. "On n'a pas disputé notre match le plus complet d'un point de vue offensif, on n'a pas dominé comme ça a pu arriver dans d'autres matchs, mais on a exécuté le plan quasiment à la perfection", analyse encore le coach du Sporting.

Seul bémol: le but encaissé

Il n'a d'ailleurs fallu que neuf minutes à Shamar Nicholson pour ouvrir la voie. "C'était évidemment idéal de marquer aussi tôt, ça nous a permis, en quelque sorte, de rester sur la lancée de notre match contre Genk. Après, on a réussi à mettre Seraing en difficulté et on a surtout su marquer dans les moments clé du match."

Seul bémol au terme de cette prestation convaincante, le but encaissé en fin de rencontre. "Un peu dommage ces 30 dernières minutes, après l'interruption. On a été moins bon et ça a mené au but qu'on encaisse dans les arrêts de jeu et qui vient un peu ternir notre fin de rencontre", conclut Edward Still.