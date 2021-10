Ostende n'a fait qu'une bouchée d'Onhaye : "Nous avons été dominants dans tous les domaines"

Le Petit Poucet de la compétition, le RCS Onhaye (D3 ACFF) s'est fait étriller par Ostende ce mardi soir lors de seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Robbie D'Haese était de retour dans le onze de départ du KV Ostende pour la première fois depuis longtemps. "Être de retour sur le terrain, c'est un bon sentiment. Surtout après deux mois. Au début, j'étais un peu à la recherche de moi-même. En fin de compte, je pense avoir joué un bon match. Il est également bon de gagner sur un score pareil. Vous pouviez voir que nous étions meilleurs", a expliqué le Côtier à l'issue de la rencontre.

"La Coupe est également importante pour nous. C'est bien de débuter avec une telle victoire. Le fait d'être mené 0-1 a été un peu un choc. Nous avions dit à l'avance que nous devions faire attention à notre adversaire, mais c'était un signal d'alarme pour nous. Après cela, nous avons joué un meilleur football. Nous avons été dominants dans tous les domaines. Vous pouvez également le constater dans les chiffres. La Coupe est définitivement un objectif. Nous ferons tout pour aller le plus loin possible. C'est le moyen le plus rapide de gagner quelque chose", a conclu Robbie D'Haese.