Le Cercle dispose facilement de Tirlemont

Les pensionnaires de D1 amateurs auront tenu une demi-heure.

Même si les exploits sont courants en Croky Cup, ce ne sera pas cette année pour Tirlemont, battu sur la pelouse du Cercle de Bruges, 3-0. Dès la demi-heure, Utkus trouvait Denkey pour l'ouverture du score.

Dix minutes plus tard, Rabbi Matondo, passé par Manchester City, Schalke 04 et Stoke, faisait le break. Peu après l'heure de jeu, Cassaert faisait le 3-0 et tuait tout espoir pour Tirlemont.

Il s'agit malgré tout d'un beau parcours pour Tirlemont, qui pointe à la onzième place de D1 amateurs. Le Cercle reprend confiance et renoue avec le succès pour la première fois après cinq rencontres consécutives sans victoire.