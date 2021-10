Diego Simeone, mécontent, secoue ses joueurs

L'entraîneur des Colchoneros a été expulsé ce jeudi soir.

Jeudi, l'Atletico Madrid a été accroché par Levante (2-2) en Liga. Frustré par ce résultat concédé dans les derniers instants, l'entraîneur des Colchoneros Diego Siemone a secoué ses joueurs, qui occupent actuellement la 6e place du classement en championnat.

"On doit progresser en tant qu'équipe, on ne doit pas prendre l'arbitrage comme prétexte. On ne doit pas prendre comme excuse les 200 coups de pied sur João Félix, les deux penalties sifflés en leur faveur, les 70 cartons jaunes que l'on a reçus... Non. On doit seulement progresser en tant qu'équipe. Ça devient urgent. Urgent", a insisté le technicien argentin en conférence de presse.

Avec un match en moins, l'Atletico compte 5 points de retard sur le leader, la Real Sociedad.