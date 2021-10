Les débuts d'Iniesta avec le Barça: Mons, Auxerre ou encore Newcastle, c'était une autre époque

Il y a 19 ans jour pour jour, Andrés Iniesta (33 ans) effectuait ses premiers pas en match officiel avec l'équipe première du FC Barcelone. À l'époque, Louis van Gaal, sur le banc du Barça, avait décidé de le lancer en Ligue des champions, sur la pelouse du Club de Bruges, en 2002.

L'entraîneur néerlandais l'avait alors fait jouer 90 minutes et plusieurs médias, dont le Mundo Deportivo, avaient salué la première sortie du milieu de terrain catalan. "Une première européenne spectaculaire", pouvait-on lire dans certains journaux.

Lors de ce match, Juan Riquelme avait inscrit l'unique but de la rencontre (64e). Du côté du CLub de Bruges, c'était un autre monde. En effet, Trond Sollied était encore sur le banc. Dans les cages? Un certain... Dany Verlinden et devant lui, en tant que défenseur central, Philippe Clement.

Ce soir-là, le Club de Bruges avait besoin de l'emporter contre ce Barça B pour se qualifier pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Au final, ce sera un grand raté puisque non seulement le Barça s'est donc imposé, mais surtout lors de la dernière journée les Brugeois s'étaient inclinés en déplacement au Lokomotiv Moscou.

C'est l'AC Milan qui a remporté cette édition de la Ligue des champions, contre la Juventus, au bout de la nuit et de l'ennui lors de la séance des tirs au but. Il faut aussi se rappeler que cette année-là, nous avions 2 représentants en Ligue des Champions (Bruges et Genk), Mons et le Lierse étaient en Pro League, Lokeren a terminé à la troisième place du championnat, Ronaldo (le Brésilien) était Ballon d'Or et enfin Newcastle, Bâle, La Corogne ou encore... l'AJ Auxerre étaient en Ligue des Champions.

Un temps bien lointain.