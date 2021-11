Kompany cherche les solutions : "Rester fidèle à nos principes"

On a parfois l'impression que cet Anderlecht mérite mieux, mais avec cinq matchs nuls sur les six derniers matchs de championnat, le fait est que ça n'avance pas beaucoup. Difficile à analyser, même pour Vincent Kompany...

Même à dix contre OHL, Anderlecht était dangereux, mettait son adversaire sous pression et jouait bien au football. En début de match, avant de craquer, les combinaisons étaient bonnes. Et pourtant, dès qu'il perd le ballon, le RSCA souffre. "C'est vrai, nous étions bon au ballon, et ce même à dix. Du mouvement, du danger. Mais quand OHL avait la balle, nous nous faisions trop facilement balader. C'était désorganisé. Offensivement, c'était positif, mais collectivement sur le plan défensif, pas", analyse Kompany.

Sur le premier but, Al-Tamari et Mercier ont un boulevard côté gauche défensif ; sur le 0-2, c'est Maertens qui se promène au milieu. "Je ne peux pas reprocher leur implication à mes joueurs, mais il y a aussi une structure, une organisation à respecter. En début de seconde période cependant, nous étions l'Anderlecht que je veux voir. Puis il y a le carton rouge", regrette Vincent Kompany. "L'année passée, nous étions moins fort défensivement encore, nous nous sommes améliorés et nous continuerons à nous améliorer. On ne peut plus faire ces erreurs la semaine prochaine".