Les Wolves croquent les Toffees, quelques minutes pour Leander Dendoncker

Nouveau succès pour Wolverhampton qui a retrouvé des couleurs en Premier League.

Everton aura poussé jusqu'au bout, mais les deux buts tombés en première période ont pesé lourd dans la balance. Max Kilman et Raul Jimenez avaient mis Wolverhampton sur les rails à la demi-heure, le but d'Alex Iwobi à la 66e minute a relancé les Toffees, mais ça n'a pas suffi.

Victoire logique de Wolverhampton (2-1) qui enchaîne un cinquième match sans défaite en championnat et confirme son retour aux affaires: les Wolves et Leander Dendoncker; qui est monté en fin de rencontre, grimpent à la septième place. C'est la courbe inverse en revanche pour l'équipe de Rafael Benitez qui subit ce soir son troisième revers consécutif et qui recule à la dixième place.