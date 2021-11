Guardiola prend la défense de De Bruyne: "Impossible d'être incroyable tous les trois jours"

Il est clair que les performances de Kevin De Bruyne allaient être au centre des discussions lors de la conférence de presse de Pep Guardiola.

Oui, Pep Guardiola a parlé de Kevin De Bruyne. Lors de la dernière rencontre, KDB a été remplacé très tôt dans la rencontre et le Diable est dans une plus petite forme. Pour Pep, pas de quoi se tracasser: "Quand vous avez une longue carrière, que vous jouez des millions de matches, il y a des hauts et des bas".

Si le Catalan n'a pas voulu dire si De Bruyne serait de la partie ce mercredi, il est allé plus loin dans l'analyse: "Kevin a tout notre soutien pour revenir à nouveau au meilleur niveau. Personne d'autre que Kevin ne sait qu'il doit faire mieux. Nous travaillons ensemble dans ce sens. Il joue depuis 8 ou 9 saisons au plus haut niveau, et il n'a droit qu'à trois semaines de congés par an. C'est donc logique d'avoir une mauvaise période, il ne peux pas être fatastique tous les trois jours. J'ai confiance dans le fait qu'il puisse revenir très rapidement à son meilleur niveau".

Pour les Diables Rouges, ce serait une bonne nouvelle que de récupérer un De Bruyne à son meilleur niveau.