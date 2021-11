Ligues des champions : Lille et Onana font tomber Séville, le Bayern cartonne Benfica, Ronaldo sauve Man U

Ce mardi soir avait lieu la quatrième journée de la Ligue des champions.

Bayern Munich-Benfica 5-2

Le Bayern Munich a, encore une fois, déroulé contre Benfica. Après un but refusé pour les Lisboètes sur hors-jeu (16e), Lewandowski et Gnabry ont permis aux Allemands de prendre les devants (26e et 32e), 2-0. Morato réduisait le score avant la pause (38e), avant que Lewandowski ne manque un penalty (45e), 3-1. Après la pause, Sané et Lewandowski scellaient le score (49e et 62e), 5-1.

Le Bayern Munich se qualifie et est même assuré de terminer à la première place.

Dynamo Kiev-FC Barcelone 0-1

Vainqueur au Camp Nou (1-0), le club blaugranas a pourtant eu du mal à faire la différence en Ukraine et aurait même pu concéder l'ouverture du score en première période (25e, 42e). Dans la douleur, les Catalans sont parvenus à ouvrir le score sur une belle reprise de Fati, directement dans la lucarne (1-0, 70e).

Une victoire plus qu'importante pour les Catalans, qui remontent à la deuxième place du groupe avant un match très important contre Benfica, lors de l'avant-dernière journée.

Atalanta-Manchester United 2-2

La Dea ouvrira rapidement le score après une belle reprise d'Ilicic, qui a profité d'une très mauvaise lecture de De Gea pour ouvrir le score (12e), 1-0. Les Red Devils égaliseront grâce à Ronaldo, qui s'offrira son 4e but en Ligue des Champions (45e), 1-1.

Après la pause, Palomino trouvera Zapata à la limite du hors-jeu. Du pied gauche, le Colombien redonnera l'avantage à la formation italienne (57e), 2-1. Alors que la Dea se dirigera vers la victoire, Ronaldo sauvera les siens (90e), 2-2. Un match nul très important pour les hommes de Solskjaer, qui reste en tête du groupe H avant d'aller à Villarreal.

Villarreal-Young Boys Berne 2-0

Le Sous-marin jaune s'impose grâce à un but de Capoue (36e) et une réalisation de Danjuma en fin de rencontre (89e) et prend la tête, à deux journées de la fin.

FC Séville-Lille 1-2

Amadou Onana est monté au jeu à la 75e. Séville ouvrira le score via Ocampos (15e), 1-0. Cueillis à froid, les Lillois trouvaient pourtant les ressources pour immédiatement se remettre dans le match. Avant la pause, Delaney mettra son coude dans le visage de Bamba et offrira le penalty de l'égalisation à David (43e), 1-1. Au retour des vestiaires, le champion de France prendra même les devants par Ikoné, opportuniste sur ce ballon mal dégagé par la défense (51e), 1-2.

Lille tient sa première victoire (2-1) dans cette campagne de Ligue des Champions et prend même la 2e place du groupe.

Juventus-Zenith St. Petersburg 4-1

Après la victoire de Chelsea à Malmo, plus tôt dans la soirée (1-0), la Juventus devait s'imposer contre le Zenit pour conserver trois points d'avance sur les Londoniens. Rapidement dans cette rencontre, Dybala ouvrait le score d'une puissante reprise du gauche (12e) avant que les Russes n'égalisent grâce à une déviation de... Bonucci contre son camp (26e), 1-1. Les Bianconeri reprendront l'avantage grâce à un doublé de Dybala, sur penalty (58e), 2-1. D'une belle frappe croisée, Chiesa mettra fin au suspense (74e), avant la réalisation de Morata (82e), 4-1. Azmoun marquera un deuxième but pour les visiteurs dans les arrêts de jeu (90e+2), 4-2.