Un talent roumain repris en sélection nationale à... 15 ans !

Enes Sali. Retenez bien ce nom. Pour la première fois de sa carrière, le prodige roumain a été sélectionné avec l'équipe nationale roumaine... à seulement 15 ans !

Considéré comme le nouveau grand talent du football roumain, Sali évolue du côté du FC Farul en D1 roumaine. Cette saison, il est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire du championnat à inscrire un but. Né à Toronto, le milieu offensif peut également opter pour la sélection canadienne. A 15 ans, celui qui aurait pu rejoindre l'académie du FC Barcelone a déjà des choix importants à faire pour la suite de sa carrière.

Mirel Rădoi’s final list for the #WCQ matches 🆚 Iceland 🇮🇸 & Liechtenstein 🇱🇮



Farul’s 15yo Enes Sali the surprise call-up here, probably to come off the bench 🆚 Liechtenstein, to start the process of cap-tieing him (now 3 matches required for U21s except at final tournaments) pic.twitter.com/H67BdZ4fdh