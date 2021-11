D1B : Première victoire pour Virton en déplacement !

Ce vendredi en ouverture de la onzième journée de D1B, Lommel recevait Virton.

Virton s'est imposé sur la pelouse de Lommel (1-3) et enregistre donc sa première victoire de la saison à l'extérieur. Les Gaumais ont débuté cette rencontre tambour battant et ont ouvert le score rapidement via Marc Olivier Doué (5e), 0-1. Deux minutes plus tard, Ayyoub Allach a failli doubler la mise mais son tir ira heurter la barre transversale du gardien limbourgeois. Arthur Sales égalisera quelques minutes plus tard (18e), 1-1. Juste après, Virton repassera devant via une tentative déviée de Din Sula, qui redonnera l'avance aux Gaumais (19e), 1-2. Juste après la pause, Virton fera le break via Souleymane Anne (47e), 1-3.

Rentré au jeu à la 54e minute pour Lommel, Daniel Arzani écopera de deux cartons jaunes et sera exclu à la 75e minute. Les locaux ne parviendront pas à revenir et enregistrent leur troisième défaite consécutive en championnat. De leur côté, les troupes de Christophe Grégoire se donnent de l'air en fond de classement via ce troisième succès de la saison, le premier à l'extérieur. Grâce à cette première victoire en déplacement, Virton, toujours avant-dernier avec 12 points, revient à égalité avec le RWDM et à une longueur de son adversaire du jour, 5e.