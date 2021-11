Sébastien Haller sur un nuage : "Partager de tels moments avec les fans est indescriptible"

Recruté pour 22,5 millions d'euros en janvier dernier du côté de West Ham, l'attaquant ivoirien réalise un début de saison exceptionnel avec l'Ajax.

Sébastien Haller (27 ans, 16 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) est intenable avec l'Ajax en Ligue des Champions avec déjà 7 buts inscrits en 4 matchs.

"Je suis heureux et satisfait de ma performance, pour aider l'équipe. Partager de tels moments avec les fans est indescriptible, c'est pour cela que l'on joue en tant que footballeur. C'est spécial, c'est la première fois que je participe à cette compétition, mais c'est encore plus spécial de s'être qualifié si tôt. Maintenant, nous devons juste garder la même mentalité. Il y a deux autres matchs de Ligue des Champions à venir, nous devons les gagner aussi. C'est la mentalité. Nous continuons à marquer et à gagner autant que possible", a expliqué l'Éléphant pour Voetbal International.