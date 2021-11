La fierté trudonnaire: "Peu d'équipes viendront gagner ici"

Les Canaris ont mis fin à la série d'invicibilité des Malinois.

Le Kavé n'avait plus été battu en championnat depuis le 12 septembre et un douloureux déplacement à Anderlecht. Samedi soir, les Malinois ont pourtant subi la loi de STVV? "Peu d'équipes viendront gagner ici, je pense", avant Toni Leistner. "Le Kavé est une excellente équipe, solide et avec un style de jeu agréable."

Mais pour aller chercher cette victoire derrière les Casernes, les Canaris ont dû se serrer les coudes. "En fin de match, ils ont encore ajouté des joueurs d'expérience comme Igor De Camargo, mais on est allé chercher cette victoire en équipe. Ce n'était pas forcément beau, mais pour nous, c'est bon quand même."