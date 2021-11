Victor Osimhen comparé à George Weah et Marco van Basten par son entraîneur

Napoli vit un début de saison canon en Serie A.

Les choses roulent pour Napoli, leader de Serie A aux côtés du Milan AC et toujours invaincu en 11 rencontres.

Sous les ordres de Luciano Spalletti, Dries Mertens et les siens survolent ce début de saison. Victor Osimhen contribue également à ce début de saison canon des Partenopei et impressionne les observateurs.

Son entraîneur est également plein d'éloges pour l'attaquant nigérian qu'il n'a pas hésité à comparer à deux anciennes gloires qui ont évolué en Serie A : "Victor Osimhen me fait penser à George Weah. Il est probablement moins technique mais tout aussi fort. Il me rappelle également Van Basten, il est plus technique mais Osimhen est jeune et peut encore atteindre ce niveau là", a confié l'Italien au Casa Corriere.

L'ancien Carolo en est à 5 buts en 9 apparitions en Serie A, pour quatre buts inscrits en Europa League.