West Ham s'impose face à Liverpool malgré le but d'Origi

Monté à la 76e, Divock Origi a réduit l'écart pour les Reds.

C'est la première défaite de Liverpool cette saison. Les Reds sont défaits 3-2 sur la pelouse de West Ham, malgré un but de Divock Origi.

Dès la quatrième minute, West Ham ouvre le score sur une phase litigieuse. Un corner où Alisson semble gêné par Antonio, mais le but contre son camp est bien attribué au gardien brésilien. A cinq minutes du retour aux vestiaires, Alexander-Arnold, d'un coup-franc magistral, remettait les deux équipes à égalité. En seconde période, Fornals d'abord, Zouma ensuite, qui a par la même occasion inscrit son premier but pour les Hammers, mettaient un coup sur la tête des Reds. Monté au jeu à la 76e minute, Divock Origi a réduit l'écart et a permis à Liverpool d'entretenir l'espoir, en vain.

Les Reds subissent donc leur première défaite de la saison et voient West Ham leur passer devant. Les Hammers montent donc sur le podium, à égalité avec Manchester City.