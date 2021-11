Cette fois, Kompany était sévère : "Nous n'étions pas assez bons"

Défait à Anvers, Anderlecht replonge dans le doute.

On les pensait relancés après une victoire très convaincante en Coupe et une victoire face au Beerschot. Deux matchs plus tard, rebelote : sauvés de justesse contre OHL et battus à l'Antwerp sans se montrer dangereux, les Anderlechtois doutent à nouveau. "Tu sais que quand tu joues une équipe du top 4, tu te procures peu d'occasions. D'ailleurs, les deux équipes en ont eu peu ce soir, mais il n'y a pas d'excuses à chercher : nous n'avons pas été assez bons ce soir", regrettait Vincent Kompany.

Trop dans le confort

"Notre équipe était un peu timorée, et imprécise devant. Les derniers gestes étaient loupés. Il y avait des phases potentiellement dangereuses mais trop peu de qualité - je ne parle pas de qualité intrinsèque - pour faire la différence", analyse encore le T1 du RSCA. "Nous n'avons pas pu répéter ce que nous arrivions à faire ces dernières semaines. Il y a deux gros loupés via Aït El-Hadj et Kouamé, puis eux marquent. Ca se joue dans les deux rectangles, leur efficacité et la nôtre. Je suis sévère, oui, mais avec moi-même aussi et sans m'attarder sur l'individu mais sur l'échec collectif. Nous étions trop dans le confort ce soir".