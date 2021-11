Eupen rentre dans le rang: les 4 raisons de la baisse de régime des Pandas

Les Pandas viennent de signer un bilan de 1 point sur 12, ce qui les éloigne de la première place acquise après la victoire contre Genk. Sans vouloir dire que c'était prévisible, il y a plusieurs raisons à cette baisse de régime.

Ce samedi, du côté d'Eupen, le soulagement était général. Après un non-match global des deux équipes, les Pandas étaient bien heureux de prendre un petit point contre Zulte Waregem. Après trois défaites consécutives, ce nul coupe la spirale négative au bon moment et évite surtout deux semaines, internationales, stressantes et sous pression.

Avec 21 points, Eupen a tout de même réussi son début de saison, avec de belles prestations, une victoire contre Genk, un nul au Club de Bruges et pas mal de buts remarquables. Mais les germanophones semblent rentrer dans le rang. Il y a quatre raisons à cette baisse de régime.

La première, c'est que depuis le début de la saison, Stefan Krämer aligne souvent les mêmes joueurs, ne changeant son 11 de départ qu'à cause des blessures ou des suspensions. Du coup, de la fatigue physique et mentale s'installe et cela se ressent dans le jeu des sociétaires du Kehrweg.

Ensuite, le noyau d'Eupen manque de profondeur. Les postes ne sont pas doublés, et finalement le seul poste qui pourrait avoir un peu d'adversité, c'est le poste de gardien. D'ailleurs, depuis le le début de cet exercice, Nurudeen et Himmelmann se sont partagés les titularisations. Le noyau n'a par exemple qu'un seul vrai numéro 9 qui est Preveljak, et lorsque ce dernier est hors de forme, Rocha n'est pas vraiment une alternative viable.

De plus, en début de saison, certains joueurs étaient à leur maximum, voir même pratiquement tout l'équipe. Quand Peeters, Ndri, Preveljak, Agbadou et Beck sont au firmament, l'équipe tourne à plein régime, mais si l'un ou l'autre n'est pas à 100%, cela se ressent directement, surtout sans la profondeur de banc.

Enfin, Stefan Krämer montre aussi ses limites. Si son jeu a, lors de l'été, posé des problèmes aux adversaires, maintenant il n'y a plus vraiment de surprises, du coup les adversaires sont prêts à les contrer. Quelles alternatives sont imaginées par l'Allemand? Jusqu'ici, aucune.

Si Eupen ne devrait pas être concerné par la lutte pour le maintien cette saison, le top 4 sera bien trop inaccessible. Pout le top 8, il faudrait une autre belle série pour l'atteindre. Cela commencera par une belle performance au Standard dans deux semaines.