Manchester United: du favoritisme et un manque de discipline?

Certains joueurs de l'équipe de Manchester United auraient pointé le doigt à propos de pas mal de dysfonctionnements en interne.

La situation commence sérieusement à devenir préoccupante à Manchester United. Auteurs d'un début de saison poussif, les Red Devils ont encore déçu face à Manchester City (0-2) samedi en Premier League. Et d'après les informations du Daily Mail ce lundi, l'état du club, qui voulait jouer le titre cette saison, suscite un sentiment de choc et d'incertitude en interne. Ainsi, plusieurs joueurs expérimentés, dont Bruno Fernandes, estiment qu'ils ne sont pas assez guidés tactiquement par l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer et son staff, jugé encore trop jeune, comme le rapporte le Daily Mail.

De son côté, Cristiano Ronaldo, de retour depuis l'été dernier, se montre inquiet et choqué par la baisse des standards, notamment au niveau de l'exigence, au sein de MU. Dans le groupe, les choix du technicien norvégien, notamment par rapport à Donny van de Beek, Jesse Lingard ou encore Jadon Sancho, ne font pas l'unanimité en interne et certains pensent que Solskjaer fait du favoritisme dans ses décisions. Une vraie révolte contre le coach mancunien ?