Dans l'ombre de Vanzeir et Undav, le métronome de l'Union Saint-Gilloise: "Un QI foot au-dessus de la moyenne

On parle énormément du duo d'attaquants de l'Union Saint-Gilloise, parfois moins du reste de l'équipe. Pourtant, un homme est essentiel à la mécanique bien huilée du Parc Duden : Casper Nielsen.

Casper Nielsen était déjà l'un des métronomes de l'Union Saint-Gilloise en D1B, et ce depuis son arrivée en 2019 : le club avait alors déboursé un montant plutôt élevé pour l'antichambre de l'élite, 600.000 euros, pour le milieu de terrain d'Odense. Ses chiffres ont rapidement mis tout le monde d'accord : en 10 matchs, Nielsen comptait alors déjà 5 buts et 4 assists. Et lors de la saison du titre et de la montée, le doute n'était pas permis : le Danois avait sa place en D1A.

"L'Union a trouvé Casper grâce à leur système de statistiques", nous explique Zouhair Essikal, son agent chez Base Soccer. Nielsen a été formé à Esbjerg où l'accent était mis sur le collectif, ce qui plaît naturellement beaucoup à Felice Mazzù.

Casper ne devait pas jouer contre Charleroi, il était malade, mais il a voulu aider l'équipe

Ce dévouement, Casper Nielsen l'a encore prouvé le week-end dernier, en disputant le choc face à Charleroi alors qu'il n'était pas à 100%. "Il faut que vous sachiez qu'il n'aurait pas dû jouer ce match. Il n'a pas pu s'entraîner pendant deux jours, il a eu de la fièvre. Mais il voulait aider l'équipe", révèle Essikal. "C'est un vrai viking. Quand il a été remplacé, il était cassé". Et Nielsen a disputé un match de très haut niveau contre les Zèbres ...

À 27 ans, Nielsen est capable d'évoluer un peu partout au milieu, de jouer plus bas comme plus haut, mais toujours avec une idée en tête : jouer vers l'avant. "C'est le genre de joueur qui sait ce qu'il va faire avec le ballon avant même de l'avoir. Il a un QI football au-dessus de la moyenne", estime notre interlocuteur. "Il sait quand jouer court, long, quand calmer le jeu ... C'est un joueur dans le même genre que Vormer à Bruges".

Casper Nielsen aurait-il pu rejoindre un club plus huppé l'été dernier ? Au vu de ses prestations dans l'antichambre de l'élite, on aurait cru en tout cas à plus d'intérêt. Et si cette saison, il reste dans l'ombre du duo d'attaquants unionistes, Undav et Vanzeir, il est un rouage essentiel du leader du championnat. "Il a prolongé son contrat l'été dernier. Nous avions décidé de rester à l'Union car le coach l'apprécie vraiment. Nous verrons au terme de la saison", conclut Zouhair Essikal.

Mais Nielsen, désormais sous contrat jusqu'en 2024, sera alors certainement (beaucoup) moins bon marché ...