Nainggolan évoque la vidéo du toit et la conduite en état d'ivresse : "C'était juste pour rire"

Radja Nainggolan était l'invité d'Extra Time lundi soir. Là, le milieu de terrain du matricule 1 est également revenu sur la vidéo qu'il a tourné lorsque le toit du Bosuil s'est envolé et sur sa traversée d'Anvers qui a fait tant de bruit.

Dans la vidéo, qu'il a envoyée au groupe de joueurs de l'Antwerp, il dit en riant "il a mis un bon toit". Cela n'a pas plu au président de l'Antwerp, Paul Gheysens, qui a construit le stade.

"Ecoutez, c'était juste pour rire. Ce n'était certainement pas une critique du président. Mais il l'a pris de manière critique, oui. J'ai bien ri. J'avais seulement posté cette vidéo dans le groupe des joueurs. Il y a donc eu une fuite. Elle n'aura pas été divulguée dans une intention malveillante et elle est oubliée et pardonnée", a-t-il déclaré.

Et son excès de vitesse avec un verre de trop a également fait l'objet de discussions. "Mais qui ne boit pas un verre de trop ? Pourquoi les footballeurs ne le feraient-ils pas ? J'étais juste au-dessus de la limite, avec 0,53g (la limite est de 0,50, ndlr). Et je ne roulais certainement pas non plus à 120 km à l'heure."