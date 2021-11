Pas de crise à l'Antwerp selon un ancien coach : "Alors cela doit être pire à Genk, La Gantoise et Anderlecht"

Brian Priske a survécu à sa première crise du côté de l'Antwerp. Le technicien danois obtient un sursis, également de la part d'anciens entraîneurs qui ont officié au Bosuil. "N'oubliez pas que Priske a commencé avec un groupe de joueurs totalement nouveau", souligne Regi Van Acker.

"Si j'évalue objectivement la saison de l'Antwerp, Priske est à la hauteur des attentes", déclare Regi Van Acker dans Het Gazet van Antwerpen. "Avec une deuxième place, il est sur la bonne voie. Certes, pas toujours avec un beau football, mais quel club au sommet peut en dire autant ? L'Union a un style de jeu distinct et joue sans pression. Les autres clubs sont comme l'Antwerp, à la recherche d'un jeu régulier"

Après les défaites contre Westerlo et Fenerbahçe, la pression était intense. Il a même été question de licenciement et Van Acker ne le comprend pas. "Alors cela doit être pire à Genk, La Gantoise et Anderlecht qui doivent être enlisés dans une crise totale. Là-bas, les inquiétudes sont bien plus grandes. Le matricule 1 est en course pour le top 4, cela reste l'objectif ultime du club", a conclu Van Acker.