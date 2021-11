Le FC Barcelone négocie avec un (très) ancien de la maison

Le joueur est sans contrat actuellement et aimerait revenir en Europe.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Sao Paulo en septembre dernier, le latéral droit Dani Alves (38 ans) avait publiquement proposé ses services au FC Barcelone afin d'aider le club, en difficulté sportivement et financièrement. Et d'après les informations du média UOL Esporte, le Brésilien doit rencontrer cette semaine les dirigeants des Blaugrana pour discuter d'une possible collaboration !

Les deux parties disposent d'un intérêt mutuel, mais doivent s'entendre sur les conditions d'un retour, à partir de janvier 2022, du natif de Juazeiro, qui a déjà évolué sous les couleurs du club catalan de 2008 à 2016. De plus, le nouvel entraîneur du Barça Xavi aura le dernier mot sur ce dossier...