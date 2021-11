Mondial 2022: Junya Ito relance le Japon, une affaire en or pour l'Iran d'Ali Gholizadeh

Le suspense est de mise dans les éliminatoires pour le Mondial 2022 et le Japon, grâce à Junya Ito, et l'Iran ont fait les bonnes opérations de la journée.

Un but et... un but annulé, Junya Ito était dans tous les bons coups avec le Japon, ce jeudi. Les Samouraïs Bleus ne pouvaient pas perdre de points au Vietnam, ils ont accompli leur mission par le plus petit écart, grâce au but inscrit pour l'ailier du Racing Genk (0-1).

Appelé pour la première fois, l'Unioniste Kaoru Mitoma est resté sur le banc. Le Japon profite de ce court, mais précieux succès, pour faire une excellente opération. L'Arabie Saoudite (1re, 13 points) et l'Australie (2e, 10 points) ont en effet partagé l'enjeu, le Japon, troisième, se rapproche du duo de tête.

Le but annulé en images.https://t.co/MwqHQy0Azw — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFr) November 11, 2021

Dans l'autre groupe, l'Iran a eu chaud au Liban, mais conserve la tête. Avec Ali Gholizadeh, mais sans Kaveh Rezaei, la Team Meli a renversé le Liban grâce à des buts d'Azmoun et de Nourohalli dans les arrêts de jeu.

13 sur 15 pour Ali Gholizadeh et ses équipiers qui conservent deux unités d'avance sur la Corée du Sud et creusent un écart conséquent (+8 points) sur la troisième place détenue par le Liban. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement pour le Mondial, les deux troisièmes se rencontrent en barrage. L'Iran se rapproche donc du Qatar, le chemin est encore long, en revanche, pour le Japon.