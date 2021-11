🎥 Doublé de Ryan Mmaee avec le Maroc qui reste invaincu, l'Égypte valide sa qualification

5e et avant-derniÚre journée des éliminatoires pour la coupe du monde dans la zone Afrique. Le Maroc, leader invaincu du groupe I, accueillait la lanterne rouge.

Groupe I

Soudan - Maroc

Large leader et déjà qualifié, le Maroc invaincu dans le groupe I a prolongé sa série de victoires face au dernier du groupe, le Soudan. L'ancien Rouche Ryan Mmaee a inscrit un doublé (3e et 61e) avant que le joueur de Watford Imran Louza ne fixe le score à 3-0. On retrouvait encore, du côté des Lions de l'Atlas, l'ancien Brugeois Sofyan Amrabat et l'Anversois Ilias Chair.

đŸŽ„ | Le but de Ryan Mmaee qui permet au Maroc de mener 1-0 face au Soudan au bout de 2 minutes de jeu ! đŸ‡ČđŸ‡Šâšœïž pic.twitter.com/QAMFDVCwMv — Joueurs Marocains đŸ‡Č🇩 (@JoueursMA) November 12, 2021

Guinée - Guinée-Bissau

Dans le match pour l'honneur et pour la 2e place du groupe derrière le Maroc, les deux formations se quittent sur un nul vierge laissant la Guinée-Bissau deuxième et la Guinée de Sory Kaba (OHL), d'Ibrahima Conté (ex-Anderlecht), Ibrahima Cissé (Seraing) à un point derrière l'adversaire du soir.

Groupe F

Angola - Égypte

L'Égypte pouvait valider sa qualification ce soir. Hélder Costa (26e) et M'Bala Nzola sur penalty (36e) mettaient pourtant les locaux aux commandes. Mohamed Elneny juste avant le repos, puis Tawfik (59e) égalisaient pour les Pharaons qui valident leur qualification pour le dernier tour.

Gabon - Libye

Reléguée à 4 points des Pharaons avant la partie, la Libye conservait un mince espoir de qualification en cas de victoire combinée à un faux-pas de l'Égypte. Finalement, elle s'incline à Franceville suite à l'unique but de la partie, inscrit par Aubameyang sur penalty (54e) qui permet au Gabo de prendre la deuxième place.