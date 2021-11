La méthode Hugo Broos porte ses fruits chez les Bafana Bafana : "Si vous ne faites pas jouer les jeunes alors quand auront-ils de l'expérience ?"

Le Belge dépasse les attentes à la tête de l'Afrique du Sud, avec une formation jeune dans une campagne de qualifications d'ores et déjà réussie.

Vainqueur du Zimbabwe hier (1-0), l'Afrique du Sud a profité du nul de son dauphin pour prendre le large en tête du groupe G. Les troupes d'Hugo Broos comptent désormais 3 points d'avance sur le Ghana, avec une dernière rencontre à jouer... au Ghana qui s'annonce bouillante.

Ce dernier avait repris les commandes de la formation après son fiasco au Soudan. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a largement dépassé les attentes avec une formation jeune et proche du dernier tour des éliminatoires contre toute attente.

Le coach vainqueur de la CAN avec le Cameroun avait repris une formation un peu à la dérive, absente de la scène internationale et est revenu sur plusieurs épisodes de son expérience : "J'avais regardé le match contre le Soudan. Les Bafana Bafana n'avaient besoin que d'un point, mais la façon dont ils avaient joué là-bas... Je n'ai rien compris. Je n'ai pas vu de guerriers sur le terrain", a confié Hugo Broos sur ESPN.

"J'ai commencé par regarder les joueurs, beaucoup avaient 27, 28, 29 ans et quelqu'un m'a dit que ces joueurs sont expérimentés. Je lui ai répondu : "Oui, c'est vrai, mais si vous ne faites pas jouer les jeunes, alors quand auront-ils de l'expérience ? J'ai depuis commencé avec des jeunes qui avaient de la qualité. C'est la première chose qu'ils doivent avoir", explique l'ancien entraineur d'Anderlecht et de Bruges.

Broos salue également son adjoint Helman Mkhalele, qui l'a aidé à comprendre le paysage local et le travail de son prédécesseur : "J'ai peut-être joué avec trop de jeunes pour ma première sélection, mais je voulais en observer plusieurs et voir leurs capacités et leur mentalité. Je n'ai jamais dit que la porte était fermée pour les joueurs plus âgés, j'ai d'abord donné la chance aux jeunes. C'est sûr qu'il y aura des matchs où ça ne marchera pas, mais c'est ça travailler avec des jeunes joueurs. Vous aurez donc de très bonnes périodes, mais aussi de très mauvais matches, car ils doivent apprendre. Ils ont besoin d'expérience. Si, demain, un jeune joue un mauvais match, je ne dois pas le retirer immédiatement et ne plus le sélectionner. Non. Je dois lui donner une seconde chance, mais c'est à eux de saisir leur chance."