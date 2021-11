Lois Openda imperturbable: "Les chants à mon égard? Plutôt marrant"

Si les nombreux supporters turcs l'avaient pris en grippe, vendredi soir, à Louvain, Lois Openda a su rester dans son match.

Il y avait énormément de supporters turcs dans les tribunes du King Power Stadium. Et s'ils ont poussé leur équipe jusqu'au bout, ils n'ont pas, non plus, hésité à se payer Lois Openda.

"Je sais me contrôler"

Des "Openda, fils de..." sont sortis de la tribune visiteurs en fin de première période. Mais ça n'a pourtant pas perturbé le jeune de l'équipe nationale belge Espoirs. "C'était plutôt marrant... Je sais que ma mère n'est pas ce qu'ils ont dit, donc ça ne m'a pas touché", souriait-il à l'issue de la rencontre.

Le jeune attaquant prêté par Bruges à Vitesse n'a pas dévié de son objectif à un seul moment: empocher les trois points. "Le coach m'a parlé à la pause, mais je n'ai pas besoin de ça pour rester calme. Je sais me contrôler et il le sait, il a confiance en moi."