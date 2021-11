Eyong Enoh (ex-Standard) grand fan d'un joueur de l'Ajax : "Il a aussi cette grinta comme moi"

Le Camerounais a quitté le football professionnel, mais reste aujourd'hui lié à un de ses anciens employeurs, l'Ajax.

Eyong Enoh, âgé de 35 ans, a raccroché les crampons mais évolue toujours au niveau amateur.

Durant sa carrière, il avait rejoint l'Ajax via son club satellite d'Ajax Cape Town (Afrique du Sud) en 2008, avant de signer au Standard en 2014 pour trois saisons.

Depuis la fin de sa carrière pro, le médian défensif reste attaché à l'Ajax où évolue aujourd'hui son fils de 15 ans : "C'est un milieu de terrain intelligent. Chaque fois que je le vois jouer, je me dis qu'il est bien meilleur que moi. Il a un énorme dynamisme, mais à partir de seize ou dix-sept ans, je devrais peut-être l'aider davantage. Ensuite, il y aura plus de pression, de concurrence et peut-être même un contrat professionnel à la clé", a confié le Camerounais à ESPN.

Aujourd'hui, Enoh joue toujours avec les amateurs de l'Ajax : "Je continue à m'entraîner, je reste en forme. C'est agréable."

Il s'occupe également du podcast officiel du club et de l'encadrement des footballeurs africains, pour les aider à s'adapter à la vie aux Pays-Bas : "L'une de mes erreurs est de ne pas avoir appris la langue et la culture rapidement. Aujourd'hui, je veux aider les nouveaux arrivants dans ce domaine."

L'ancien récupérateur suit également de près l'équipe première et apprécie particulièrement le style de Lisandro Martínez : "Je suis fan. J'étais un joueur dur, agressif dans les duels. Martínez a aussi cette grinta comme moi."