La PSG discute-t-il déjà avec le successeur de Mbappé?

Ce jeune joueur crève l'écran depuis quelques semaines.

Véritable révélation de la saison au RB Salzbourg, l'attaquant Karim Adeyemi (19 ans, 22 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) est suivi par les plus grands clubs européens. L'international allemand a notamment déjà discuté avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, alors que le FC Barcelone est aussi intéressé.

Jeudi, c'était au tour du Paris Saint-Germain. Comme prévu, les représentants du joueur ont rencontré la direction parisienne pour écouter ses arguments en vue d'un éventuel futur transfert, annonce le média allemand Sport1. Pour rappel, le PSG cible le natif de Munich pour en faire le potentiel successeur de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain.