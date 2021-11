Pochettino s'énerve: "C'est un manque de respect"

Le coach argentin du PSG est revenu sur un reproche récurrent à propos du PSG.

Interrogé dans L'Equipe sur son supposé manque de style, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino s'est un peu agacé. Le technicien argentin a tenu à défendre son approche.

"Je le dis avec beaucoup de respect, mais cette question traduit un certain manque de respect, a répondu le coach parisien. C'est comme si je vous disais que vous n'aviez pas de style dans votre écriture. Bien sûr que vous en avez un, vous êtes professionnel et c'est pour ça que vous êtes assis là. Tout entraîneur, au plus haut niveau comme en amateur, a un style. Quand tu travailles pour devenir entraîneur, tu développes ton style : tes goûts, ton management, tes méthodes avec ton staff."

"On est un staff qui a un style défini, une philosophie, des idées, poursuit-il. Après, la question est de savoir comment et à quel moment tu peux mettre en oeuvre ce qui te correspond vraiment. Et ça, ça dépend des exigences du club, comme on le disait tout à l'heure. (...) On est arrivés en janvier, il y avait une structure d'équipe différente. Cet été, d'autres types de joueurs sont arrivés et ils vont peut-être t'obliger à prendre plus de temps pour mettre en place le style que tu ambitionnes. Ou, si ça se trouve, tu ne l'atteindras jamais."