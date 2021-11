Concert de huées au Lotto Park : "Il faut se regarder dans la glace"

Les joueurs du RSCA ont fait un tour d'honneur, ou plutôt un walk of shame à l'issue du match face à Courtrai. Leurs supporters ne les ont pas épargnés.

Il aura fallu que Wesley Hoedt et le staff technique insistent pour que les joueurs du RSC Anderlecht se dirigent vers leurs supporters, qui les huaient copieusement, et fassent leur tour d'honneur. Bien peu ont été épargnés. Josh Cullen, notamment, avait droit à quelques applaudissements après avoir été l'un des seuls Mauves irréprochables durant la rencontre. Amuzu a tenté de resquiller, et Joshua Zirkzee n'avait vraiment pas l'air ravi.

Wesley Hoedt, comme souvent, prenait ensuite ses responsabilités en après-match : après une longue attente en zone mixte, les joueurs étaient finalement envoyés en salle de presse (un fait inhabituel) pour s'exprimer. Hoedt y accompagnait Sergio Gomez, qui se sera exprimé brièvement en espagnol. Le Néerlandais, lui, ne se cachait clairement pas : "Ce n'était pas assez bon", entame-t-il.

"On ne joue pas mal au football en première période, mais en étant trop peu dangereux. C'est l'histoire de nos dernière semaines", concède Hoedt. "Et eux marquent dès leur premier ballon. Le centre ne doit jamais passer si facilement (il regarde Gomez à ses côtés, nda). Lisandro Magallan oublie son homme. Il faut tous se regarder dans le miroir, moi compris, car ce n'était tout simplement pas assez bon".