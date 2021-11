🎥 Liga : Le Real Madrid cartonne Grenade et reprend la tête du championnat, Getafe respire un peu

Plusieurs rencontres de la 14e journée de Liga avaient lieu ce dimanche.

Real Madrid-Grenade 4-1

La Casa Blanca a rapidement pris le dessus sur les visiteurs grâce à deux passes décisives de Kroos avec des buts signés Asensio (19e) et Fernandez (25e). Malgré le but de Suarez (34e) pour la réduction du score, l'ogre madrilène a repris le contrôle des débats avec nu goal de Vinicius Junior (56e). Après l'expulsion de Monchu (67e), Mendy a planté la quatrième but du club merengue (76e).

Au classement, le Real prend provisoirement la première place avec deux points d'avance sur la Real Sociedad, 3e avant de défier Valence ce dimanche (21h).

Getafe-Cadiz 4-0

Lanterne rouge du championnat avant la rencontre, Getafe s'est imposé et respire un peu. L'entraîneur espagnol Quique Sánchez Flores a pu compter sur un festival offensif de ses joueurs. Mathias Oliveira a ouvert le score rapidement (7e) avant de voir Jorge Cuenca doubler la mise à l'heure de jeu (60e). Enes Unal (81e) et Jaime Mata (90e+4) permettront aux Madrilènes de s'imposer 4-0. Avec ces trois points, Getafe (19e) passe devant Levante et quitte la dernière place pour la première fois cette saison, Cadiz reste bloqué à la 16e place, à seulement un point du premier relégable.