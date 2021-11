Loïc Bessilé buteur pour sa première titularisation en championnat: "C'est super"

Loïc Bessilé a su saisir sa chance avec le Sporting de Charleroi, samedi soir, et il espère en avoir d'autres.

Le Sporting de Charleroi a assuré l'essentiel sur la pelouse du Cercle, après avoir inscrit deux buts en huit minutes en début de match. "Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour gagner, on a su tenir jusqu'à la fin et saisir les opportunités. C'était un match abouti", analyse Loïc Bessilé.

Et le défenseur central avait deux raisons de sourire au micro de RCSC TV, puisqu'il a inscrit son tout premier but pour les Zèbres sur la pelouse du Jan Breydelstadion. "Première titularisation, premier but: je suis très heureux. C'est super et j'espère continuer comme ça", insiste-t-il.