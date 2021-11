Et maintenant, que va faire Vincent Kompany ?

Dimanche contre Courtrai, Vincent Kompany a tenté deux coups : ses trois neufs sur le terrain, et un milieu à trois. Raté. Le coach du RSCA semble avoir tout essayé.

"Quand je change quelque chose, c'est que j'y crois à fond" : Vincent Kompany lançait cette phrase vendredi en conférence de presse, et il faudra l'assumer, car dès le dimanche contre le KV Courtrai, il surprenait en décidant de renforcer son milieu de terrain et en alignant dès le coup d'envoi Zirkzee, Kouamé ET Raman. À en croire Kompany, ces tests étaient donc des certitudes pour lui, et pas du tâtonnement. Reconnaissons-le : il fallait changer quelque chose, notamment au milieu et dans l'animation offensive, et ce fut fait, sans succès. Et maintenant, que faire ?

Arrêter de s'obstiner avec Kristoffer Olsson ?

La complémentarité entre Josh Cullen et Kristoffer Olsson est inexistante. L'Irlandais est censé être le roquet du duo, caressant les mollets adverses et jouant les dinamos, tandis qu'Olsson doit distribuer le jeu et casser les lignes. Mais le Suédois n'a jusqu'ici montré aucune personnalité dans son jeu : hésitant, timoré, nonchalant, il tente bien quelques passes vers l'avant mais manque terriblement de tranchant. Son talent et ses qualités techniques sautent aux yeux mais pour le reste, l'apport d'Olsson est loin d'être suffisant.

Contre Courtrai, Kompany a tenté de donner un peu plus de dynamisme à l'entrejeu en y adjoignant Majeed Ashimeru. Le Ghanéen a au moins pour lui d'être énergique. Donnez son activité à Olsson, et un peu de la propreté d'Olsson à Ashimeru, et vous obtiendriez deux très bons joueurs. En l'état, vous en avez deux moyens, tous deux passés au travers de leur match. Kristoffer Olsson, recrue à 4 millions d'euros, pourrait-il glisser sur le banc ? Ce serait un sacré camouflet pour Peter Verbeke.

Faire un peu confiance aux jeunes ?

Aucun joueur de Neerpede dans le onze, et parmi ceux qui montent, des garçons qui font déjà office de vétérans, lancés en A avant même l'arrivée de Vincent Kompany (Verschaeren, Amuzu). On connaît l'explication : les U21 seraient prioritaires, il faudrait absolument qu'ils aillent chercher le top 4.

© photonews

Outre qu'Anderlecht y est invaincu et qu'on ne voit pas trop comment le top 4 échapperait aux Espoirs, rappelons qu'après tout, Aït El-Hadj, Verschaeren et même ... Harwood-Bellis ou Gomez pourraient aussi jouer en U21. S'ils n'y sont pas, c'est parce qu'ils sont jugés assez forts pour les A. Si Arnstad, Stroeykens, De Wilde ou d'autres ne sont pas en A, c'est qu'ils n'ont pas convaincu Kompany. Mais Kristian Arnstad peut-il amener moins qu'Olsson ou Ashimeru ? On en doute, à moins d'être particulièrement mauvais. L'impatience grandit aussi chez les supporters parce que ceux qui perdent des points actuellement n'ont certainement pas l'excuse de la jeunesse.

Mettre un vrai 10 en 10 ?

Joshua Zirkzee en n°10, voilà ce qu'a tenté Vincent Kompany contre Courtrai. Un choix interpellant puisqu'il y a trois semaines, après la victoire à La Louvière, la question avait été posée au Néerlandais : "Avec ta conduite de balle et ta vision du jeu, te verrais-tu en meneur, derrière les attaquants" ? Zirkzee avait été assez clair : "Je suis un 9, c'est là que je me sens bien". Vincent Kompany l'a visiblement fait changer d'avis.

© photonews

Par moments, Joshua Zirkzee a proposé de belles choses. Mais sa complémentarité avec Kouamé reste théorique, et on le sentait par moments mal à l'aise si bas dans le jeu. Pire : sa nonchalance naturelle l'amène à perdre des ballons, ce qui est bien plus dangereux quand il est loin du rectangle adverse. Ah, si seulement Anderlecht disposait d'un vrai n°10 pour occuper ce poste. D'un Lior Refaelov ou d'un Yari Verschaeren, par exemple. Wait ...

Aligner un seul attaquant ?

Le schéma à deux attaquants est probablement celui qui correspond le mieux aux qualités du noyau d'Anderlecht dans son ensemble - peu d'ailiers assez efficaces pour un 4-3-3, par exemple. Mais la complémentarité entre Zirkzee et Kouamé semble une chimère : l'Ivoirien n'a globalement rien montré contre Courtrai et semble franchement peu à l'aise avec le style léché voulu par Kompany, tandis que Zirkzee a déjà montré ses qualités à plusieurs reprises mais manque de la confiance nécessaire pour un joueur de son profil.

Kompany dispose-t-il des armes et options nécessaires pour rebasculer vers un schéma à une seule pointe ? En aligner deux n'a en tout cas jusqu'à présent rien donné ...

© photonews

Céder et rappeler ... Adrien Trebel ?

Précisons-le d'emblée : cette solution n'est pas forcément celle que nous préconiserions. Mais son nom commence à beaucoup circuler sur les réseaux, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il soit même évoqué en salle de presse par l'un ou l'autre journaliste : Adrien Trebel est toujours anderlechtois, et ronge son frein en U21, assis sur son contrat à plusieurs millions par an. Le Français n'a clairement pas d'avenir au RSCA, mais coûte trop cher pour qu'une solution soit trouvée, la situation n'a pas changé.

© photonews

Pourrait-on encore revoir Trebel chez les A ? Seule une rancune tenace, de la part de quelqu'un au sein du club, semble le reléguer aux oubliettes. Ou, peut-être, les incertitudes liées à son physique et le fait qu'il ne puisse pas enchaîner les matchs. Peut-être également la volonté de laisser Mogi Bayat le plus loin possible du vestiaire. Rappeler Trebel serait un running-gag, un aveu d'échec cuisant. Une façon aussi d'apaiser une partie du public ?