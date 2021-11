Officiel : pas de CAN pour Victor Osimhen

Le Napoli l'a annoncé dans un communiqué.

Nous vous annoncions plus tôt dans la journée que l'attaquant nigérian du FC Naples, Victor Osimhen (ex-Sporting de Charleroi) allait être opéré suite à ses multiples fractures occasionées lors du match contre l'Inter de dimanche.

Si l'on s'attendait à une absence d'un mois minimum, il en fut finalement bien plus. Osimhen est finalement absent pour 3 mois et ratera donc la Coupe d'Afique des Nations avec les Super Eagles. C'est le club napolitain qui l'a annoncé dans un communiqué.

«Victor Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro, assisté du Dr Mario Santagata et en présence du Dr Canonico, pour une opération de réduction et de contention de fractures multifragmentaires et décomposées de l'os malaire, de l'arcade et du bouton zygomatiques, du plancher et de la paroi latérale de l'orbite, et d'un diastasis de la suture fronto-zygomatique. La synthèse du moignon osseux a été réalisée à l'aide de plaques et de vis en titane. Le joueur se porte bien et restera en observation pendant quelques jours. Le pronostic est estimé à environ 90 jours».