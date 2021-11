Marc Brys bousculera-t-il la hiérarchie de ses gardiens face à l'Union ?

Promu la saison dernière, OHL était une des révélations de la Jupiler Pro League, mais la confirmation est compliquée cette année.

Club ambitieux, OHL ne parvient plus à répéter ses prouesses de la saison dernière.

Après 15 journées, le club pointe à une décevante 14e place en JPL. Le départ de Thomas Henry et de Kamal Sowah s'est avéré difficile à gérer et un certain nombre de joueurs clés ne sont plus à leur niveau cette annéé à l'image de Rafael Romo.

Brillant la saison passée, le gardien vénézuélien ne semble plus être que l'ombre de lui-même. Son erreur le week-end dernier a encore coûté cher contre Seraing.

D'après Het Nieuwsblad, cela pourrait lui coûter sa place de titulaire. En effet, le média avance que Marc Brys penserait à changer de gardien le week-end prochain pour le match contre l'Union.

Alex Runarsson pourrait ainsi bientôt faire ses débuts en JPL. L'Islandais de 26 ans a été prêté par Arsenal cet été, où il était deuxième gardien la saison dernière.

L'international, et fils de l'ancien joueur de Lokeren Runar Kristinsson, pourrait donc recevoir sa chance de bousculer la hiérarchie.