Eupen veut se hisser au prochain tour de la Coupe : "C'est l'occasion de réaliser de grandes choses"

Ce mercredi soir, Eupen recevra Zulte Waregem en huitième de finale de la Cour de Belgique.

Eupen a partagé l'enjeu contre Courtrai (2-2) le week-end dernier en championnat. "Physiquement, l'équipe a bien supporté le match. Bien sûr, tout le monde était fatigué dimanche, mais surtout déçu, car les deux buts encaissés sont le résultat de nos erreurs et sont presque des cadeaux à l'adversaire", a confié Stefan Krämer en conférence de presse.

Le techncien allemand devra se passer d'une pièce maîtresse contre Zulte mercredi soir. "Edo Kayembe s'est blessé à la cheville lors du match contre Courtrai. Le diagnostic exact n'est pas encore disponible, mais nous pouvons définitivement affirmer qu'Edo sera absent au moins pour ce match de Coupe. Smail Prevljak n'est pas encore tout à fait remis de sa grippe gastro-intestinale, il s'est entraîné par moments avec l'équipe, mais nous devrons décider à court terme s'il peut jouer ou non. Tous les autres sont actuellement prêts à jouer", a souligné le technicien allemand qui effectuera une tournante.

"Nous ne ferons pas de rotation spectaculaire, mais il y aura tout de même quelques changements. Même si nous ne donnons pas de détails à l'avance, je peux déjà dire que nous allons effectuer des changements à 3 voire 4 postes. Ne serait-ce que parce que nous jouons le prochain match déjà samedi, que nous allons ensuite enchaîner les matchs et que nous mettons beaucoup d'énergie dans notre jeu, notamment au milieu de terrain. Edo Kayembe sera absent, il y aura donc certainement un changement au centre. Je vais profiter du temps avant la rencontre pour discuter avec les joueurs les plus sollicités, pour savoir, en discutant avec eux, les médecins et les physios, quelle est leur condition physique et s'ils se sentent capables de jouer trois matchs par semaine", a ajouté le T1 des Pandas.

Eupen veut se hisser au prochain tour et ne snobe pas la Croky Cup. "C'est très important. J'aime beaucoup car ce sont des matchs décisifs. Tu dois y aller, tu ne peux pas te cacher et tu ne peux pas réparer les erreurs commises dans ce match lors d'une prochaine rencontre. La Coupe est donc très excitante. En outre, c'est l'occasion d'aller loin et de réaliser de grandes choses. C'est pourquoi j'attache une grande importance à la Coupe", a précisé Stefan Krämer avant d'évoquer le prochain adversaire de la formation germanophone.

"En championnat, nous avons vu à quel point le match 1-1 ici au Kehrweg contre Zulte Waregem a été âprement disputé. Je m'attends à ce que ce soit à nouveau un match extrêmement disputé. La météo et donc les terrains ne s'améliorent pas, ce qui signifie que beaucoup de choses se déplaceront vers le combat. C'est là que tout se joue : Qui a le plus envie de gagner ? Qui a le plus d'énergie ? Zulte a une très bonne attaque, des joueurs très forts dans les duels et c'est un adversaire difficile à manier, nous l'avons vu. Je suis sûr que ce sera un match très serré qui se dispute sur le fil du rasoir", a conclu le coach eupenois.