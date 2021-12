L'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Jordanie débutent l'Arab Cup par une victoire

Les favoris se sont imposés dans cette première journée.

L'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Jordanie se sont respectivement imposés face au Soudan, au Liban, à la Palestine et à l'Arabie Saoudite lors de la suite de la première journée de la FIFA Arab Cup. Ils rejoignent donc le Qatar, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis, avec une victoire.

Pour rappel, les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes, et les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale.