Les Zèbres face à "l'ambiance géniale" de Sclessin: "On est préparé à ça"

Après son premier duel des Sporting, Edward Still aborde son premier choc wallon avec les Zèbres. Et il attend beaucoup de ce déplacement à Sclessin.

Le Sporting de Charleroi se déplace au Standard, dimanche soir. Et Edward Still a hâte d'en découdre dans l'Enfer de Sclessin. "L'ambiance? On sait quelle ambiance il y a à Liège, c'est une ambiance qui est géniale", a-t-il commenté en conférence de presse.

"Prendre le match à notre compte"

Mais les Zèbres sont prêts à y faire face. "On peut voir ça de deux façons différentes. Soit on craint l'ambiance, soit on y va pour l'affronter et l'utiliser à notre avantage. Et c'est ce pourquoi on est préparé, on en a discuté durant la semaine. On a vraiment envie de prendre le match à notre compte pour pouvoir dicter l'ambiance qu'il y aura dans ce stade."

La défaite contre Anderlecht a laissé "un feeling désagréable à tout le monde"

D'autant que les Carolos doivent une revanche à leurs supporters, après la défaite de samedi dernier contre Anderlecht. "La défaite du week-end dernier a laissé un feeling désagréable à tout le monde. Ça nous tenait à cœur de donner une énergie positive à tout le stade, qui était bien rempli. Ne pas avoir pu le faire, donne l'envie d'être vite au prochain match. Et quand le prochain match, c'est Standard-Charleroi, ça rend l'excitation encore plus forte", confirme Edward Still.