Achraf Hakimi parle de la pression et du Club: "Ils seront coriaces, même chez nous"

Le défenseur du PSG revient sur ma campagne de Ligue des Champions de son équipe.

Arrivé cette année, Achraf Hakimi a débuté la saison sur les chapeaux de roue avant de rentrer dans le rang. Il est vrai que depuis quelques semaines, le PSG n'est plus flamboyant mais les faits sont là: les Parisiens sont qualifiés pour le deuxième tour de la Ligue des Champions et sont en tête de la Ligue 1. Mais les critiques pleuvent.

"Il y a et aura toujours des critiques", déclare le Marocain en conférence de presse avant le match contre le Club de Bruges. "Il faut juste comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, il faut qu'on crée quelque chose, qu'on puisse s'entendre en dehors du terrain et suivre les idées du coach sur les terrains. Il faut de la patience, mais au final les supporters prendront du plaisir et nous aussi".

L'ancien du Real et de l'Inter revient plus précisément sur la campagne de Ligue des Champions et sur le duel face à Bruges: "Il y a de la qualité en face, ils ont été très bons chez eux et ils seront encore coriaces ici au Parc des Princes. Dans le groupe nous sommes à la deuxième place, mais par le passé des équipes qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe ont gagné la Ligue des Champions. Tout reste à faire".