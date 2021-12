Mauvaise nouvelle pour Chelsea et Tuchel : Mateo Kovacic positif au Covid-19

Testé positif au Covid-19, le Croate a déclaré forfait pour le dernier match de groupes de Chelsea, mercredi (18 h 45) face au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des champions.

Absent des terrains depuis fin octobre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Mateo Kovacic va encore devoir attendre avant de faire son retour à la compétition lui qui venait tout juste d'effectuer son retour avec le groupe. Le milieu croate (27 ans, 74 sélections) de Chelsea a été testé positif au Covid-19, mardi. "Mateo était à l'entraînement hier (lundi) avec un grand sourire et c'était un pur plaisir de le retrouver, mais il a été testé positif aujourd'hui et doit s'isoler. C'est un énorme revers pour lui personnellement et pour nous tous", a déclaré son entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse

Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, s'est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition et une victoire à Saint-Pétersbourg lui assurerait la première place du groupe.