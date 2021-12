Youth League : Le Club de Bruges victime d'une remontada au PSG

Ce mardi avait lieu la dernière journée de la phase de poules de Youth League 2021/2022. Le Paris Saint-Germain recevait le Club de Bruges avec l'objectif de l'emporter pour terminer en tête du groupe A.

Le Club de Bruges a très bien débuté la rencontre puisque Mathis Servais a ouvert le score (19e), 0-1. Juste avant la pause, les Gazelles obtenaient un penalty après une faute de main d'El-Chadaille Bitshiabu dans la surface. Le Parisien est expulsé tandis qu'Arne Engels a transformé la sentence sans trembler (44e), 0-2.

Le PSG a réagi en seconde période avec un but de Xavi Simons (69e), 1-2. Warren Zaire-Emery a égalisé quatre minutes plus tard (73e), 2-2. Finalement, les Franciliens vont pousser et l'emporter via une réalisaiton de Wilson Odobert (90e +4), 3-2. Avec cette remontada, le PSG termine en tête du groupe et file directement en 1/8e de finale. Le Club de Bruges, qui menait 2-0 à 11 contre 10, devra passer par des barrages contre une équipe issue de la voie des clubs champions.