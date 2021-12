Le PSG encore privé de Sergio Ramos pour le choc face à Monaco

Sergio Ramos n'est pas encore totalement débarrassé de ses pépins physiques.

Le PSG a fait le point sur les absences et a confirmé celles de Sergio Ramos et Nuno Mendes, qui ne sont pas prêts sur le plan physique. Neymar et Julian Draxler seront également absents. Concernant Ramos, la situation est compliquée : il ​"va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine", lit-on dans le communiqué du club.

Sergio Ramos n'a disputé qu'un seul match depuis son arrivée, face à l'ASSE, et souffre à nouveau de problèmes musculaires depuis.