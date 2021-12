Romelu Lukaku "aimerait revenir en Serie A", affirme son agent

Romelu Lukaku a connu la période la plus faste de sa carrière à l'Inter Milan. De quoi lui donner envie de retourner dans la Botte à l'avenir ?

Dans un entretien accordé au média Tuttosport, Federico Pastorello, l'agent de Romelu Lukaku, est revenu sur le transfert de son poulain à l'Inter Milan, qui portait la patte d'Antonio Conte : "Romelu est le plus grand joueur que je gère mais c'était aussi le plus facile à attirer. J'étais l'homme derrière le passage de Conte à Chelsea en 2016 et après le titre en 2017, il m'avait clairement demandé Lukaku", explique-t-il.

"Je l'avais rencontré alors qu'il était à Everton et lui avais dit que Conte était l'entraîneur idéal pour qu'il passe un palier. Lukaku avait alors choisi Manchester United. Mais un an après, quand il a fini de travailler avec Raiola, il m'a rappelé, m'a dit que ce que je disais était vrai, et qu'il me voulait comme agent", continue Pastorello.

Lukaku aimerait revenir en Serie A un jour

Ce n'est cependant pas l'Inter qui était d'abord proche d'attirer Lukaku, mais bien la Juventus. "Le président Zhang ne voulait pas payer le montant demandé par Manchester United, et la Juve avait un accord. En échange de Lukaku, Dybala et Mandzukic auraient rejoint l'Angleterre. Romelu avait déjà discuté avec Sarri et Ronaldo, qui étaient contents de son arrivée", affirme l'agent de Lukaku. "Mais Dybala n'a pas voulu rejoindre Manchester, et Marotta, Ausilio et Conte ont convaincu Zhang d'augmenter l'offre".

Romelu Lukaku a alors rejoint l'Inter Milan, où il a remporté le titre. "Sans rien enlever à ses équipiers, je pense que c'est Romelu qui a fait pencher la balance en faveur de l'Inter cette saison". Et le Diable Rouge est tombé amoureux de l'Italie. "Oui, Romelu pourrait revenir un jour car il est amoureux de notre pays", révèle Federico Pastorello. "Il aimerait revenir en Serie A un jour. Mais pour le moment, c'est Chelsea qui profite de ses services".