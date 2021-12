VAR, but annulé et exclusion d'Hollerbach: fin de match tendue à Saint-Trond

Il a fallu de longues minutes à Monsieur Van Damme pour prendre sa décision, la tension était à son comble sur les bancs.

Le Cercle de Bruges a disposé de justesse de STVV, samedi soir, au Stayenveld. Une victoire qui a failli échapper aux Brugeois dans les tout derniers instants: à la 97e minute de jeu, Gianpaolo Cacace pensait en effet avoir offert le point du partage aux Canaris.

Mais le VAR est intervenu et a suggéré à Monsieur Van Damme. Et c'est finalement trois minutes plus tard que l'arbitre de la rencontre a décidé d'annuler le but, pour une position de hors-jeu de Suzuki, qui n'avait pas touché le ballon, mais qui, selon lui, a gêné Thomas Didillon.

Une décision qui n'a pas amusé Bernd Hollerbach. Le coach trudonnaire a pété les plombs sur la touche, a adressé plusieurs mauvais gestes vers le corps arbitral et Monsieur Van Damme a sorti son carton rouge pour le renvoyer aux vestiaires. Le T1 allemand risque désormais une lourde suspension.